نيجيرفان بارزاني يهنئ العالم الاسلامي بمولد النبي

شفق نيوز - أربيل

بعث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، برقية بمناسبة مولد نبي الإسلام محمد هنأ فيها العالم الإسلامي كافة.

وقال نيجيرفان بارزاني في برقيته، " بذكرى مولد النبي محمد أبعث بأحر التهاني إلى جميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم أجمع. وأسأل الله أن يجعل هذه المناسبة مصدراً للفرح والبركة والطمأنينة للجميع، وأن تكون دافعاً لنشر السلام والوئام".

واضاف "ندعو الباري عز وجل أن يحمل لنا هذا اليوم المبارك رسالة المحبة والإنسانية والخير، وأن يلهمنا جميعاً سبل الهداية ويجمع قلوبنا على الرحمة والتسامح".

والمولد النبوي هو ذكرى سنوية تصادف يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيدًا بل فرحة بولادة نبيهم.

وتبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، ويكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.