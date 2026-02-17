نيجيرفان بارزاني يهنئ الصين برأس السنة الصينية

شفق نيوز- اربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، شعب وحكومة جمهورية الصين الشعبية بمناسبة حلول رأس السنة الصينية وبداية "عام الحصان".

وقال بارزاني في تهنئة: "بمناسبة حلول رأس السنة الصينية وبداية عام الحصان، أتقدم بأحر التهاني إلى شعب وحكومة جمهورية الصين الشعبية"، متمنياً لهم "عاماً مليئاً بالسعادة والنجاح والازدهار والتقدم المستمر".ويعد رأس السنة الصينية، أبرز المناسبات التقليدية في الصين، ويُحتفل به وفق التقويم القمري في موعد متغير سنوياً بين أواخر كانون الثاني ومنتصف شباط، وتستمر طقوسه 15 يوماً وتشمل لمّ شمل العائلات والزينة والألعاب النارية.

ويُسمى كل عام باسم أحد حيوانات الأبراج الصينية الاثني عشر، ويُرمز في عام الحصان إلى النشاط والطموح والحركة، ويُنظر إلى بدايته كفرصة للتجدد وجلب الحظ والازدهار.