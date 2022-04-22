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نيجيرفان بارزاني يهنئ الصحفيين ويدعو لنقد بناء "يصوّب الأخطاء" لتحسين تجربة إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-22T07:38:05+0000
نيجيرفان بارزاني يهنئ الصحفيين ويدعو لنقد بناء "يصوّب الأخطاء" لتحسين تجربة إقليم كوردستان

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، بمناسبة يوم الصحافة الكوردية والذكرى الرابعة والعشرين بعد المائة لصدور أول أعداد جريدة كوردستان من جانب الأمير مقداد مدحت بدرخان والذكرى الرابعة والعشرين لتأسيس نقابة صحفيي كوردستان.

وقال رئيس الاقليم في بيان، "في هذه الذكرى، نستذكر بإجلال وتوقير ذكرى كل صحفيي كوردستان الذين خدموا في مختلف المراحل المجال الصحفي الكوردستاني، في عهد الثورة وبعد التحرر، وأدوا مهامهم بكفاءة ومهنية وقدم بعضهم روحه في هذا السبيل".

وأضاف "في هذه المناسبة، نؤكد موقفنا الداعم للديمقراطية وللحريات، وحرية الصحافة والتعبير، وحقوق الإنسان وسيادة القانون، التي هي الأعمدة الرئيسة لكل مجتمع حر ومتقدم، وناضل شعب كوردستان في سبيلها وكافح وضحى بالدماء والأرواح، ولهذا لن يتخلى عنها أبداً، ونحن كما هو عهدنا دائماً سنظل حماة لها بكل ما أوتينا من قوة".

كما أكد رئيس الاقليم "على قيمة وأهمية الصحافة والعمل الصحفي، وأن يراعي الصحفيون دائماً الكفاءة والمهنية ويؤدوا مهامهم بمسؤولية وبالصورة الصحيحة، وينقلوا الحقائق بضمير وكما هي، وأن يضعوا المصلحة العليا للبلد فوق كل شيء، وأن يعينوا عن طريق النقد البناء والملاحظات الأجهزة والمؤسسات الوطنية على تصويب الأخطاء وتحسين تجربة إقليم كوردستان".

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