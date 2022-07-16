نيجيرفان بارزاني يهنئ الصابئة بحلول رأس السنة المندائية

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، الصابئة المندائيين بمناسبة حلول رأس السنة المندائية.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لإخوتنا الصابئة المندائيين بمناسبة حلول رأس السنة المندائية، راجيا لهم عيداً سعيداً وأن یعود على الجميع بالخير والبركة".

وتمنى بارزاني "دوام وتعزيز مشاعر الأخوة والمحبة والسلام وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش بين جميع مكونات الوطن، ‏وكل عام وأنتم بخير".

ويحتفي الصابئة المندائيون بحلول رأس السنة المندائية لمدة ثلاثة أيام، حيث تجري الطقوس الدينية كالتعميد الجماعي، ووفقاً للنصوص الدينية المندائية فهم يحتفلون بالخلق الدنيوي، وتكثيف الارض وتهيئتها لخلق النبي آدم وزوجه حواء لتبدأ بهما السلالة البشرية.