نيجيرفان بارزاني يهنئ الصابئة المندائيين بمناسبة عامهم الجديد

شفق نيوز / هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، الصابئة المندائيين في العراق والعالم، بمناسبة حلول رأس السنة المندائية.

وكتب بارزاني، في تغريدة له نشرها على حسابه الشخصي في تويتر: "أحر التهاني والتبريكات لأخوتنا الصابئة المندائيين داخل وخارج الوطن بمناسبة حلول رأس السنة المندائية".

وأعرب رئيس الإقليم، عن أمله لهذه الطائفة "عيداً سعيداً وأن يعود على الجميع بالخير والبركة، ويكون حافزاً لترسيخ مبادئ التسامح والتعايش بين جميع مكونات الوطن".