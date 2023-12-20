نيجيرفان بارزاني يهنئ السيسي بمناسبة انتخابه رئيسا لمصر لولاية جديدة

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، من خلال رسالة، عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية لولاية جديدة، وتمنى له الموفقية والنجاح.

وأكد الرئيس نيجيرفان بارزاني في رسالته أن إقليم كوردستان يتطلع إلى تعزيز علاقاته مع مصر خلال ولاية الرئيس السيسي الجديدة، معبراً عن أمنياته بالأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والرخاء للشعب المصري.

وأعلنت هيئة الانتخابات المصرية، يوم الاثنين الماضي، فوز عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية في البلاد.

وفاز السيسي بولاية ثالثة لمدة 6 سنوات حيث حقق نسبة 89.6% من الأصوات الصحيحة، وحصل على 39,702,451 صوتاً.

وذكرت هيئة الانتخابات في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة القاهرة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 66.8%.