نيجيرفان بارزاني يهنئ السوداني بعد تجديد تياره الثقة به

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بمناسبة تجديد ثقة "تيار الفراتين" به أميناً عاماً.

وكتب نيجيرفان بارزاني، في تدوينة له على منصة إكس: "أهنئ الأخ العزيز محمد شياع السوداني بتجديد ثقة تيار الفراتين به أميناً عاماً".

وأضاف أن "هذا التجديد يعكس تقدير الجمهور لنهجه وخبرته وحضوره المؤثر وطنياً"، مثمناً في الوقت نفسه هذا الدور في إقليم كوردستان و"التطلع لاستمرار التعاون المثمر لخير العراق واستقراره".