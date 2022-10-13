نيجيرفان بارزاني يهنئ السوداني برئاسة الحكومة العراقية ويدعو لتوحيد الجهود لتجاوز التحديات

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، القيادي في تحالف إدارة الدولة محمد شياع السوداني بتكليفه برئاسة الحكومة الجديدة، فيما دعا الكتل السياسية إلى التكاتف لتجاوز التحديات.

وقال بارزاني في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز "نهنّئ الاخ محمد شياع السوداني لتكليفه بتشكيل الکابينة الوزارية الجديدة، متمنين له النجاح في مهامه وبتعاون القوى السياسية كافة خدمة لشعبنا وتطلعاته المشروعة".

وأعرب بارزاني عن أمله بأن "تتوحد جهود الجميع من اجل تجاوز التحديات وضمان الاستقرار الذي يستحقه شعبنا الکريم باطيافه كافة".

واليوم الخميس أنهى مجلس النواب العراقي أزمة انتخاب رئيس الجمهورية بالتصويت للمرشح الكوردي عبد اللطف رشيد رئيساً للجمهورية بعد منافسة من الرئيس الحالي برهم صالح، وانتهى الأمر بفوز رشيد بفارق أكثر من 60 صوتاً عن منافسه صالح.

بدوره وعقب أدائه اليمين الدستورية، قام الرئيس الجديد بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً محمد شياع السوداني برئاسة الحكومة وتشكيل كابينتها.