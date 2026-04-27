‏نيجيرفان بارزاني يهنئ الزيدي برئاسة الوزراء ويؤكد على تشكيل حكومة شاملة

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ليل الاثنين/ الثلاثاء، رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي بتكليفه بالمنصب، مؤكداً على ضرورة تشكيل حكومة شاملة.

وقال بارزاني في تهنئة وردت لوكالة شفق نيوز: "نبارك للأخ علي الزيدي ترشيحه وتكليفه لمنصب رئيس مجلس الوزراء، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه لتشكيل حكومة وطنية شاملة تُلبي تطلعات شعبنا في عموم العراق، وتعمل على تعزيز الاستقرار والإعمار".

وأضاف: "‏نؤكد دعمنا له والعمل معه من أجل مستقبل أفضل لجميع العراقيين".

ومساء اليوم أعلن الإطار التنسيقي ترشيح علي الزيدي لرئاسة مجلس الوزراء، فيما ثمن مواقف (السوداني والمالكي) لتنازلهما عن الترشيح.

وذكر الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اجتماعاً هاماً عقده الإطار في القصر الحكومي ببغداد، بما يمثل من رمزية لاستمرار مؤسسات الدولة، ومقر للسلطة التنفيذية التي تنبثق من إرادة الشعب العراقي".