نيجيرفان بارزاني يهنئ الرئيس الإيراني ويؤكد رغبة كوردستان بتعزيز العلاقات

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزيشكيان لفوزه بالانتخابات الرئاسية، مجدداً رغبة الإقليم بتعزيز العلاقات مع إيران.

وذكر بيان من رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني أجرى اتصالاً هاتفياً مع بزيشكيان بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، راجياً له النجاح والموفقية في مهامه ومسؤولياته.

وجدد استعداد ورغبة إقليم كوردستان وشعبه لتعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون المشترك في المجالات كافة مع جمهورية إيران الإسلامية على أساس الاحترام والمصالح المشتركة وحسن الجوار، وبما يؤدي إلى تقدم الشعبين والبلدين.

كما عبر الرئيس نيجيرفان بارزاني عن ثقته بأن رئاسة الرئيس بزيشكيان ستؤدي إلى تعميق الصداقة بين الجانبين، مثلما أبدى خلال لقاءاته الأخيرة مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية وكبار مسؤولي جمهورية إيران الإسلامية، حرص إقليم كوردستان على التعاون المشترك من أجل مستقبل أفضل للبلدين، وخدمة للسلام والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، عبر مسعود بزيشكيان عن ارتياحه وشكره وامتنانه لاتصال وتهنئة الرئيس نيجيرفان بارزاني، مؤكداً على رغبة إيران في تعزيز علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، مشيراً إلى علاقات الصداقة والعلاقات التاريخية لشعوب إيران والجمهورية الإسلامية مع إقليم كوردستان.