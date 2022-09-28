نيجيرفان بارزاني يهنئ الحلبوسي والمندلاوي

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، خلال اتصالين هاتفيين كلاً من رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، على نيله من جديد ثقة مجلس النواب، ومحسن المندلاوي لانتخابه نائباً أول لرئيس المجلس.

وبحسب بيان لرئاسة الإقليم، فقد عبر بارزاني عن تمنياته بالنجاح للحلبوسي والمندلاوي في أداء مهامهما وواجباتهما في مجلس النواب العراقي، مؤكداً على الحفاظ على الاستقرار وحاجة البلد للعمل الجماعي وتخطي التحديات والعقبات التي تعترض سبيل العملية السياسية في البلد من خلال الحوار والتفاهم.

من جانبهما، عبر الحلبوسي والمندلاوي عن شكرهما وامتنانهما لاتصال و الرئيس نيجيرفان بارزاني لهما.