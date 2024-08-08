نيجيرفان بارزاني يهنئ الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني بذكرى تأسيسه

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني بذكرى تأسيسه.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في الذكرى السابعة والأربعين لتأسيسه أتقدم بالتهنئة الحارة إلى محمد حاج محمود رئيس وأعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي وكافة جماهير ومناصري الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني".

وأضاف "وبهذه المناسبة أشيد بنضال الحزب الديمقراطي الاشتراكي الكوردستاني وتضحياته من أجل الحرية، وأقدر حضوره ودوره في الحياة السياسية لإقليم كوردستان وأتمنى لهم التوفيق".