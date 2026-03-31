نيجيرفان بارزاني يهنئ الحزبين الشيوعيين العراقي والكوردستاني بذكرى تأسيسهما

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، الحزبين الشيوعيين العراقي والكوردستاني بمناسبة ذكرى تأسيسهما، مؤكداً على أهمية تعزيز التكاتف في هذه المرحلة.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بمناسبة ذكرى تأسيس الحزبين الشيوعيين العراقي والكوردستاني، الموافق اليوم (31 آذار)، أتقدم بأحر التهاني إلى قيادتي وأعضاء ومؤيدي الحزبين في العراق وإقليم كوردستان، آملاً لهم الدوام والنجاح".

وأضاف أن "في هذه الذكرى، ننظر بتقدير وامتنان إلى تاريخ الحزبين الحافل بالكفاح والتضحيات ودورهما الوطني المشهود في الحركة السياسية ومواجهة الاضطهاد، ونحيي ذكرى جميع المناضلين العريقين الذين كرسوا حياتهم لأجل الحرية وخدمة الشعب والوطن".

وأكد بارزاني، أن "تعزيز التكاتف والعمل المشترك بين جميع الأطراف السياسية، في هذه المرحلة، عامل أساس لحماية الاستقرار وتحقيق مستقبل أفضل لبلدنا".

وختم نيجيرفان بارزاني، بيانه بالقول: "تحية للأرواح الطاهرة لشهداء الحزب الشيوعي وجميع شهداء كوردستان".