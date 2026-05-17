نيجيرفان بارزاني يهنئ البطل الكوردي "نامو فاضل" بفوزه في الفنون القتالية المختلطة

شفق نيوز- اربيل

قدّم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، التهاني للبطل الدولي الشاب الكوردي نامو فاضل، بمناسبة تحقيقه إنجازاً في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) في الولايات المتحدة، متمنياً له مزيداً من النجاح والتوفيق.

ونجح البطل "نامو فاضل" اليوم الأحد، في تحقيق إنجاز تاريخي مدوٍّ بأمريكا، عقب فوزه بالضربة القاضية على خصمه الأميركي جيك بوبيان، في المواجهة التاريخية لوزن الوسط التي أقيمت بمدينة لوس أنجلوس.

وبهذا الفوز، عزز نامو فاضل سجله الاحترافي إلى 10 انتصارات مقابل خسارة واحدة، في مسيرة توجها بألقاب محلية وأوروبية متعددة، ليواصل حضوره ضمن أبرز المواهب الصاعدة في بطولات MMA الدولية.