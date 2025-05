نيجيرفان بارزاني يهنئ البابا ليون الرابع عشر ويدعو لتعزيز التعايش الديني

شفق نيوز/ قدّم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، التهنئة إلى البابا ليون الرابع عشر بمناسبة انتخابه لمنصب البابوية في الفاتيكان.

وقال في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بالنيابة عن الإقليم، أحرّ التهاني لقداسة البابا ليون الرابع عشر بمناسبة انتخابه رئيسًا جديدًا للكنيسة الكاثوليكية، معربًا عن تشجيعه لرسالة قداسته الداعية إلى السلام والرحمة والعدالة.

كما أشاد بارزاني بالإرث العميق الذي تركه البابا فرنسيس الراحل، مؤكدا التزام الإقليم الراسخ بالتعايش والوئام بين الأديان.

On behalf of the Kurdistan Region, I extend my warmest congratulations to His Holiness Pope Leo XIV on his election as the new leader of the Catholic Church. I am encouraged by His Holiness’s message of peace, compassion, and justice.I also pay tribute to the profound legacy of…