نيجيرفان بارزاني يهنئ الايزيديين بعيد "أربعينية الصيف"

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، الإيزيديين بمناسبة عيد أربعينية الصيف.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان التهنئة، "أُهنىء بحرارة جميع الأخوات والأخوة الايزيديين بمناسبة عيد ( چلي هاڤيني) واتمنى لهم قضاء عيد آمن".

وأضاف أنه "في الوقت الذي يُصادف هذا العيد مع ذكرى الابادة الجماعية للايزيديين نستذكر جميعا الضحايا بتقدير، وقلوبنا مع الاهالي الذين مازالوا يعانون من هذه الكارثة، ونؤكد اننا داعمين لهم دائما".

يحتفل الإيزيديون بثمانية أعياد سنوياً منها سرسال (رأس السنة) وجلي هافيني (أربعينية الصيف) وجلي زفستان (أربعينية الشتاء) وقوربان (الأضحى) وخضر إلياس.