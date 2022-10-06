نيجيرفان بارزاني يهنئ الايزيديين بعيد "جما": جهودنا مستمرة لإنقاذ المفقودين

شفق نيوز/ أصدر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد "جما" الخاص بالايزيديين .

وقال بارزاني في بيان نشرته رئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، "ابارك حلول عيد جما للاخوة الايزيديين واتمنى ان يكون عيدا سعيدا عليكم ".

واضاف " في الوقت الذي يعود فيه هذا العيد فإن قلوبنا مع العوائل التي مازال ذووهم في عداد المفقودين"، مؤكداً "سنستمر في جهودنا في انقاذهم وتحديد مصيرهم ".

وختم بارزاني قائلا "مبارك عليكم عيد جما وكل عام وانتم بخير ".

من جانبه، هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم أيضاً، الإيزيديين بمناسبة حلول عيد جما، وقال وفقا لبيان صدر عن مكتبه ورد الى وكالة شفق نيوز، "مع إطلالة عيد جما، أتقدم بأحر التهاني وأزكى التبريكات إلى الإيزيديين في كوردستان والعراق والعالم، متمنياً للجميع أعياداً مفعمة بالسلام والطمأنينة والمسرّات.

وأضاف "بهذه المناسبة، نجدد تأكدينا على دعمنا الراسخ والدائم لحقوق وتطلعات الإيزيديين، وتقديم أفضل الخدمات إليهم".