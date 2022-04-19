نيجيرفان بارزاني يهنئ الايزيديين برأس سنتهم و"جارشمبوا سور"

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم ثلاثاء، عن تهانيه لجميع الايزيديين في كوردستان والعالم بمناسبة حلول عيد رأس السنة الايزيدي، متمنياً لهم عيداً هادئاً وآمناً وأن يعم الخير والسرور كل اعوامهم.

وجاء في رسالة تهنئة لبارزاني وردت لوكالة شفق نيوز، أنه بهذه الماسبة يؤكد بذل مساعيه لتحرير من المختطفين الايزيديين الباقين والكشف عن مصائرهم بشكل مستمر، معرباً عن دعمه لحقوق الايزيديين واعمار اماكنهم وتأمين الامان والاستقرار لهم والعمل من اجل ذلم بالتعاون مع الجهات العراقية والدولية.

واشار بارزاني ان العيد يأتي اليوم ومازال عدد كبير من الاخوات والاخوة الايزيديين يقضون حياتهم في المخيمات، مثمناً صمودهم والتمني لهم لأن يقضوا اعيادهم ومناسباتهم المقبلة في ظل اوضاع افضل والعودة الى اماكنهم والعيش في امان واستقرار.

واضاف بارزاني انه بهذه المناسبة يؤكد لجميع الاخوات والاخوة الايزيديين وجميع المكونات الدينية والقومية للشعب الكوردستاني بان اقليم كوردستان سيبقى ارض التسامح وقبول الاخر والتعايش السلمي، مبينا ان الجميع سيحافظون على هذه الثقافة والحقوق الدستورية للشعب الكوردستاني.