نيجيرفان بارزاني يهنئ الاتحاد الإسلامي الكوردستاني بذكرى تأسيسه

شفق نيوز- أربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ (32).

وقال بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "بمناسبة الذكرى الـ(32) لتأسيس الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، أتقدم بأحر التهاني إلى صلاح الدين محمد بهاء الدين، الأمين العام، وإلى القيادة وكافة أعضاء ومؤيدي الاتحاد، متمنياً لهم دوام الاستمرار والنجاح".

وأضاف: "لقد لعب الاتحاد الإسلامي الكوردستاني دوراً بارزاً في ترسيخ ثقافة السلم، والتعايش، والنضال المدني والبرلماني"، لافتاً إلى أن "مشاركته الفعالة في العملية السياسية وجهوده الحثيثة لحماية وحدة الصف بين الأطراف السياسية هي محل تقدير واعتزاز".

وشدد نيجيرفان بارزاني، على أهمية "الوئام والعمل المشترك بين كافة القوى والأطراف السياسية في إقليم كوردستان لمواجهة التحديات وحماية مكتسباتنا الدستورية".