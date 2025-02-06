نيجيرفان بارزاني يهنئ الاتحاد الاسلامي الكوردستاني بمناسبة ذكرى تأسيسه

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، الأمين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني صلاح الدين بهاء الدين بمناسبة الذكرى الـ31 على تأسيسه، وجميع قيادة وجماهير الحزب، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وأعرب رئيس الاقليم في بيان اليوم، عن تقديره لحضور ودور الأمين العام للاتحاد الاسلامي الكوردستاني في الحياة السياسية في إقليم كوردستان والعراق، وكذلك عملهم وجهودهم من أجل التلاحم، ووحدة الصف، والتضامن، والتعاون بين الأطراف السياسية.

والاتحاد الإسلامي الكوردستاني ، يشار إليه بالعامية باسم "Yekgirtû"، هو حزب إسلامي كوردي في كوردستان العراق.

وشارك صلاح الدين بهاء الدين في تأسيس الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في 6 شباط/ فبراير 1994.

وفي المؤتمر العام الأول انتخب بهاء الدين أمينًا عامًا للحزب، وفي وقت لاحق، انتخب أيضًا أمينًا عامًا في المؤتمرات الثاني والثالث والرابع.

وخلفه (بهاء الدين) لاحقًا هادي علي ومحمد فرج، وفي العام 2016 انتخب أمينًا عامًا مرة أخرى.

وأُعيد انتخاب بهاء الدين أمينا عاما للاتحاد الاسلامي الكوردستاني للمرة الثالثة على التوالي في مؤتمر الحزب التاسع الذي انعقد بنهاية العام 2024.