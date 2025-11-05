نيجيرفان بارزاني يهنئ اكاديمياً كوردياً حصل على ميدالية "بوشكين" الروسية

شفق نيوز - أربيل

هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، الأكاديمي الكوردي البروفيسور رشاد ميران بمناسبة حصوله على ميدالية "بوشكين" الروسية.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان تهنئة بهذه المناسبة، "أبعث بأحر التهاني إلى البروفيسور ميران لحصوله على جائزة الدولة الروسية (بوشكين) أمس في حفل خاص أقيم بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسي في الكرملين من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس الاتحاد الروسي".

وأضاف أن "أعمال وجهود البروفيسور الدكتور رشاد ميران، كعالم اجتماع و إثنوغرافي كوردي، جديرة بالثناء لجهوده في تعزيز العلاقات الروسية مع الكورد، وخاصة في مجالات الثقافة واللغة والأدب والتاريخ. نتمنى له دوام التوفيق والنجاح".

وقلّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، الأكاديمي الكوردي البروفسور رشاد ميران، وسام "بوشكين" تقديراً لإسهاماته في مجالات الثقافة والفنون والعلوم الإنسانية.

وأقيم حفل التكريم الرسمي في قصر الكرملين بموسكو، تزامناً مع احتفالات روسيا بـ"يوم الوحدة الوطنية"، حيث قلّد بوتين البروفيسور رشاد ميرن الوسام، ليكون بذلك أول كوردي ينال هذه الجائزة الرفيعة منذ سنها في العام 1981.

ودعا الرئيس الروسي بهذه المناسبة إلى توسيع فرص تعلم اللغة الروسية في كوردستان، بهدف تعزيز التواصل الثقافي واللغوي بين الشعبين.

من جهته أكد البروفيسور ميران على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين كوردستان وروسيا، وقال إنه بصفته باحثاً في علم الإنسان (إثنوغرافياً) كان دوماً من الداعمين للتعاون الثقافي بين الجانبين.

في غضون ذلك هنأ اتحاد كتاب كوردستان – فرع أربيل البروفيسور رشاد ميران على نيله الوسام، معتبرا الحدث أنه إنجاز كبير للمثقفين الكورد.

يذكر أن جائزة "بوشكين": هي جائزة سُنت لأول مرة في العام 1881 من الأكاديمية الروسية للعلوم تكريما لألكسندر بوشكين (1799 – 1837) واحدا من أكبر الشعراء الروس.

وقد مُنحت الجائزة إلى الروس الذين حققوا أعلى مستوى من التميز الأدبي، وتمنح أيضا لغير الروس ممن أسهموا في تعريف العالم بالأدب الروسي.