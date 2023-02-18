نيجيرفان بارزاني يهنئ اتحاد طلبة كوردستان في ذكرى تأسيسه

شفق نيوز / هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، اتحاد "طلبة كوردستان" في الذكرى السبعين على تأسيسه.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "أهنئكم واهنئ جميع أعضاء إتحادكم المناضل وطلبة كوردستان عامة بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس اتحاد طلبة كوردستان".

وأعرب رئيس الإقليم، عن أمنياته أن تكون هذه المناسبة دافعا اقوى لـ"تعزيز النضال التنظيمي اكثر من اجل حقوق وأهداف طلبة كوردستان".

وأشار إلى أن "اتحاد طلبة كوردستان يمتلك تاريخاً حافلا بالسيادة، وكان مدرسة وطنية لتنشئة العديد من القادة والمناضلين البارزين من شعب كوردستان الذين أدوا دورًا مهمًا في الحركة التحررية، وقدموا العديد من الشهداء الأبطال للشعب والوطن".

وتابع نيجيرفان بارزاني: "اتحادكم وإضافة إلى حمل مسؤولية الدفاع عن حقوق الطلبة وتحسين قدراتهم العلمية وتنمية مواهبهم بما يتماشى مع تطور العصر السريع للعلم والتربية، فإنه أيضا يحمل مسؤولية تنشئة الفرد الواعي والكادر المخلص لخدمة الوطن والمجتمع ولتعزيز مبادئ التسامح والوحدة و التوافق والحفاظ على التعايش والسلام وندعمكم دائما لهذا السبب".