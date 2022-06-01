نيجيرفان بارزاني يهاتف بافل طالباني ويؤكد على حماية الفدرالية بالعراق والكيان الدستوري للإقليم

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاربعاء، على اهمية الحفاظ على النظام الفيدرالي في العراق، وضرورة صيانة الكيان الدستوري في الاقليم.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الاقليم، ان بارزاني اجرى اتصالاٌ هاتفياً مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لتأسيس الاتحاد الوطني، وهنأ قيادة وأعضاء وجماهير الحزب بهذه المناسبة.

وأشاد بارزاني "بالدور المؤثر للاتحاد الوطني الكوردستاني والرئيس الراحل مام جلال، في الحركة التحررية الكوردستانية"، واستذكر كل المناضلين والبيشمركة الأبطال، الذين ناضلوا وقدموا التضحيات ضمن صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني في سبيل الحرية".

وشدد على "ضرورة العمل المشترك والتلاحم والوئام ووحدة صف كل الأطراف الكوردستانية من أجل حماية الفدرالية والكيان السياسي لإقليم كوردستان والحقوق الدستورية لشعب كوردستان، وعدّ دور الاتحاد الوطني الكوردستاني في هذا السياق مهماً وفعالاً".

من جانبه، عبر بافل طالباني عن شكره وتقديره هو والاتحاد الوطني الكوردستاني لتهنئة بارزاني واتصاله الهاتفي، وقيم عالياً جهوده في سبيل وحدة صف الأطراف السياسية والجمع بينها.