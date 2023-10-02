نيجيرفان بارزاني يهاتف بافل طالباني ويهنئه بإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الوطني

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، بافل طالباني بمناسبة نجاح مؤتمر الاتحاد الوطني وإعادة انتخاب رئيسا.

ذكر ذلك المكتب الإعلامي لرئاسة الاقليم، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، وبين أن نيجيرفان بارزاني تمنى النجاح لرئيس وقيادة الاتحاد الوطني في مهامهم وأن يعمل الاتحاد والوطني القوى السياسية على تعزيز التعاون ووحدة الصف والتوافق والعمل المشترك وأن يؤدي الجميع دوره في حماية الحقوق الدستورية لاقليم كوردستان .

من جانبه عبر رئيس الاتحاد الوطني عن شكره لبارزاني على اتصاله وتهنئته ومشاركته في مؤتمر الاتحاد الوطني .