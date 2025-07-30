نيجيرفان بارزاني يهاتف المالكي للاطمئنان على صحته

شفق نيوز- أربيل

أجرى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي للاطمئنان على صحته.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني أعرب خلال الاتصال عن تمنياته بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية المالكي، بمناسبة خروجه من المستشفى.

من جانبه، أعرب المالكي عن شكره لرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، مقدّراً مبادرته بالسؤال والاطمئنان، ومؤكداً امتنانه لهذا التواصل.

يشار إلى أن وعكة صحية ألمت برئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم أمس الثلاثاء، اضطر على إثرها الدخول إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.