سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

نيجيرفان بارزاني يهاتف الحلبوسي ويقدم التعازي بوفاة عمه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-18T18:44:00+0000
نيجيرفان بارزاني يهاتف الحلبوسي ويقدم التعازي بوفاة عمه

شفق نيوز/ اجرى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي السابق، قدم خلاله التعازي له ولاسرته بوفاة عمه.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني "اجرى مساء اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي بمناسبة وفاة عمه، معزيا اياه واسرته وذويه بهذه المناسبة". 

واشار البيان الى ان بارزاني دعى للفقيد بالرحمة والغفران ولذويه بالصبر والسلوان.

ونوه البيان الى ان الحلبوسي من جهته عبر عن شكره وتقديره لبارزاني لاتصاله الهاتفي ومشاركته في عزائهم.

related

كوردستان تعلن تأييد تحقيق الإصلاحات ودعم التعديلات الدستورية

Date: 2019-11-13 15:59:05
كوردستان تعلن تأييد تحقيق الإصلاحات ودعم التعديلات الدستورية

نيجيرفان بارزاني والحلبوسي يبحثان ملفين ويتوصلان لاتفاق بالرأي

Date: 2019-12-22 14:11:21
نيجيرفان بارزاني والحلبوسي يبحثان ملفين ويتوصلان لاتفاق بالرأي

رئيس اقليم كوردستان يصل الى بغداد ويجتمع مع الرئاسات الثلاث

Date: 2019-06-20 12:04:30
رئيس اقليم كوردستان يصل الى بغداد ويجتمع مع الرئاسات الثلاث

رئيس اقليم كوردستان يجتمع مع الحلبوسي في بغداد

Date: 2019-06-20 15:34:42
رئيس اقليم كوردستان يجتمع مع الحلبوسي في بغداد

رئيس كوردستان يطالب الأمم المتحدة الاعتراف بـ"الابادة الجماعية" للكورد الإزيديين

Date: 2019-08-03 10:28:40
رئيس كوردستان يطالب الأمم المتحدة الاعتراف بـ"الابادة الجماعية" للكورد الإزيديين

نيجيرفان بارزاني يصل السليمانية ويجتمع مع حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني

Date: 2021-05-04 07:52:09
نيجيرفان بارزاني يصل السليمانية ويجتمع مع حركة التغيير والاتحاد الوطني الكوردستاني

نيجيرفان بارزاني يشكر البرلمان الألماني: العراق ما يزال بحاجة الى دعم التحالف

Date: 2020-10-30 12:51:25
نيجيرفان بارزاني يشكر البرلمان الألماني: العراق ما يزال بحاجة الى دعم التحالف

رئيس اقليم كوردستان يأسف على عدم تعويض الحكومة العراقية لحلبجة وسكانها

Date: 2020-03-16 08:58:40
رئيس اقليم كوردستان يأسف على عدم تعويض الحكومة العراقية لحلبجة وسكانها