نيجيرفان بارزاني يهاتف الحلبوسي ويقدم التعازي بوفاة عمه

شفق نيوز/ اجرى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي السابق، قدم خلاله التعازي له ولاسرته بوفاة عمه.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني "اجرى مساء اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي بمناسبة وفاة عمه، معزيا اياه واسرته وذويه بهذه المناسبة".

واشار البيان الى ان بارزاني دعى للفقيد بالرحمة والغفران ولذويه بالصبر والسلوان.

ونوه البيان الى ان الحلبوسي من جهته عبر عن شكره وتقديره لبارزاني لاتصاله الهاتفي ومشاركته في عزائهم.