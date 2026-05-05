نيجيرفان بارزاني ينهي زيارة "مثمرة" إلى بغداد

أنهى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، زيارة "مثمرة" إلى العاصمة بغداد التقى خلالها بالزعماء السياسيين ورؤساء التحالفات، لمناقشة عدة ملفات محلية وإقليمية.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "‏أنهينا اليوم زيارة مثمرة وناجحة للعاصمة بغداد والتقينا بكافة التحالفات والشخصيات الوطنية والشركاء في بغداد".

وأضاف: "‏أكدنا على العمل والتعاون المشترك لمواجهة التحديات الوطنية السياسية والأمنية والاقتصادية بما فيها التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة والمعالجة السريعة للوضع الاقتصادي بسبب تداعيات الوضع الإقليمي في المنطقة. وأكدنا أيضا على ضمان أمن دول المنطقة والتأكيد على النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية".

وأشار رئيس الإقليم إلى أنه ناقش مع الشركاء تشكيل الحكومة العراقية الجديدة "وأكدنا لرئيس الوزراء المكلف دعمنا الكامل للعمل المشترك في نقل العراق وشعبه لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والتطور".

وأعرب بارزاني عن شكره وتقديره لـ"حفاوة الاستقبال ورحابة الصدر والمناقشات الإيجابية البناءة بما يصب في مصلحة العراق".

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح أمس الاثنين، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، في زيارة تستغرق يومين، لبحث ثلاثة ملفات رئيسة، حيث أجرى لقاءات مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، ورئيس مجلس النواب هيبت السامرائي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، وقادة الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى الشيعية، والمجلس السياسي الوطني "السني"، بالإضافة إلى زعامات سياسية أخرى، ونواب عن الكورد الفيليين والإيزيديين والصابئة المندائيين والمسيحيين.