نيجيرفان بارزاني ينعى هورامي: قائد بارز في تطوير إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، تعازيه الحارة لعائلة وأصدقاء الوزير الأسبق للموارد الطبيعية، الدكتور أشتي هورامي، الذي وافته المنية مؤخراً.

وفي بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أعرب بارزاني عن خالص تعازيه لأقارب الفقيد وزملائه، سائلاً الله أن يتغمد روحه بواسع رحمته وأن يمنح الجميع الصبر والسلوان.

وأشار بارزاني إلى أن الدكتور أشتي هورامي قد خدم إقليم كوردستان بمهارة وإخلاص، مشيداً بدوره الكبير في بناء البنية التحتية وتطوير قطاع النفط في الإقليم.

وختاماً، دعا بارزاني أن ترقد روح الفقيد بسلام.

و"عبد الله عبد الرحمن عبد الله"، المعروف بلقب "أشتي هورامي"، وزير الثروات الطبيعية الأسبق في حكومة إقليم كوردستان، كان قد فارق الحياة يوم أمس الأحد في لندن إثر مرض عضال عانى منه.