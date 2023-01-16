نيجيرفان بارزاني ينعى فنان المسرح الكوردي

شفق نيوز/ ‏أصدر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الإثنين برقية تعزية لوفاة الفنان الكوردي عمر چاوشين.

‏وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "اعزي عائلة واصدقاء وجميع فناني السليمانية وعموم كوردستان بوفاة الفنان الكوردي عمر چاوشين، الذي امضى حياته في خدمة الدراما والمسرح الكوردي وسيبقى دائمًا في الأذهان لأعماله الجميلة".

وتوفي الفنان عمر چاوشين يوم امس الاحد عن عمر ناهز 81 عاما وقد مثل العديد من الادوار المسرحية وكان اول فنان كوردي يمثل دورا نسائيا في فيلم مسرحي.