نيجيرفان بارزاني ينعى رئيس دولة الإمارات

شفق نيوز/ نعى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، وفاة رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال في بيان له اليوم، "بعميق الحزن وبالغ الأسى نواسي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والعائلة الكريمة وأصحاب السمو وقيادة ودولة وشعب الإمارات الشقيقة و نشاركهم أحزانهم بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، داعين المولى تعالى ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

وأعلنت الإمارات عن الحداد وتنكيس الإعلام لمدة 40 يوما، على أن تعطل وزارة الدولة ومؤسساتها لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الجمعة.

والشيخ خليفة الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 73 عاما، يعد الابن الأكبر للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة وأول رئيس لها منذ عام 1971.

وتولى خليفة بن زايد مقاليد الحكم في نوفمبر من العام 2004 خلفا لوالده.