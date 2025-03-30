نيجيرفان بارزاني ينعى الصحفي بلين صالح

شفق نيوز/ بعث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأحد، برقية تعزية إلى رئيس الجمهورية السابق برهم صالح، بوفاة شقيقه الصحفي بلين صالح.

وقال بارزاني في البرقية التي ورد لوكالة شفق نيوز "من القلب أواسي عائلته الكريمة وذويه، وأسأل الله العظيم أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".

وأضاف "لقد كان الفقيد بڵین صالح صحفياً مميزاً وشخصية معروفة من عائلة مناضلة في كوردستان، حيث كرّس حياته لخدمة قضية شعب كوردستانبكلإخلاص".

وتوفي الصحفي بلين صالح، شقيق الرئيس العراقي السابق برهم صالح، مساء اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن صالح توفي اليوم بعد صراع مع المرض في العاصمة الأميركية واشنطن، عن عمر ناهز 62 عاماً.

والمتوفى كان يعمل في مؤسسة "صوت أميركا" الإعلامية، وهو شقيق الرئيس العراقي السابق برهم صالح.