نيجيرفان بارزاني يندد بمقتل زوجين بهجوم على اربيل ويجدد دعوته لبغداد بمنع تكرار "هذه الجرائم"

أدان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، بشدة بالهجوم الذي استهدف منزلاً في قرية "زرگەزەوی" التابعة لمحافظة أربيل والذي أسفر عن مقتل زوجين مع تصاعد التوترات الأمنية إلى مستويات غير مسبوقة في المنطقة.

وشدد الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان، على أن "هذه الهجمات غير مقبولة بأي شكل من الأشكال"، مجدداً دعوته إلى الاتحادية العراقية للاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها لمنع "هذه الجرائم والهجمات الإرهابية، وضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات على المدنيين الأبرياء في إقليم كوردستان".

من جانبه وبهذا الصدد ندد رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في بيان ادان فيه الهجوم، واصفا استهداف المدنيين وممتلكات المواطنين "جريمة حرب".

وقال مسرور بارزاني في تدوينة على موقع "إكس"، "نحن ننقل مطالب الشعب الكوردي البريء إلى العالم أجمع لوضع حد للاضطهاد الذي يتعرضون له، وعدم مهاجمته تحت ذرائع لا أساس لها".