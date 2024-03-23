نيجيرفان بارزاني يندد بـ"الهجوم الوحشي" على موسكو ويوجه رسالة للمجتمع الدولي

شفق نيوز/ ندد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، بالهجوم على مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو مما أسفر عن مقتل واصابة العشرات من المدنيين.

وكتب الرئيس نيجيرفان بارزاني في مدونة على موقع "إكس - تويتر سابقا"، "إنني أدين بأشد العبارات الهجوم الوحشي الذي استهدف المدنيين في موسكو".

وأضاف "أفكاري وصلواتي مع أُسر الضحايا وشعب روسيا"، لافتا إلى أن "الإرهاب يشكل تهديدا عالميا، ويجب على المجتمع الدولي أن يظل متحدا لهزيمته".

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن، مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو مساء أمس الجمعة.

وقال التنظيم في بيان نشره على تلغرام إن مقاتليه "هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو".

وأضاف البيان أن المقاتلين "انسحبوا إلى قواعدهم بسلام".

ولقي ما لا يقل عن 62 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين عندما فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو يوم الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن انفجارا ثانيا وقع داخل المبنى، كما أشارت تقارير إلى أن بعض المسلحين تحصنوا داخل المكان.

وبدأ إطلاق النار على ما يبدو خلال حفل موسيقي لفرقة (بيكنيك). وأفادت وكالات أنباء روسية بأن 70 من أطقم الإسعاف توجهوا إلى مكان الحادث.