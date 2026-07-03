نيجيرفان بارزاني يندد بتفجير دمشق ويؤكد تضامنه مع سوريا حكومة وشعباً

الرئيس نيجيرفان بارزاني في كلمة له خلال تخرج دورة من ضباط البيشمركة (أرشيف)مقهى شعبي

شفق نيوز- أربيل

أدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف مقهى شعبي في العاصمة السورية دمشق أمس الخميس ما أسفر عن مقتل واصابة عدد من الأشخاص، مؤكداً تضامن الإقليم مع سوريا حكومة وشعباً.

وقال الرئيس نيجيران بارزاني في تدوينة على منصة "إكس": "ندين بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف المدنيين الأبرياء في دمشق يوم أمس، ونتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى ذوي الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف رئيس الإقليم: "نؤكد تضامننا الكامل مع الحكومة السورية وشعبها، ودعمنا لكل ما يعزز أمن سوريا واستقرارها ويحفظ سلامة مواطنيها".