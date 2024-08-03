نيجيرفان بارزاني: ينبغي تنفيذ اتفاقية سنجار ومغادرة حزب العمال الكوردستاني القضاء

شفق نيوز/ جدد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، مطالبته بتنفيذ اتفاقية سنجار المبرمة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، مشددا على ضرورة مغادرة حزب العمال الكوردستاني القضاء وترك الأيزيديين هم من يحكموا انفسهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم الذكرى السنوية العاشرة على الابادة الجماعية للايزيديين التي أقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان وحضرها مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في كلمته، إن "سنجار تحتاج الى تطبيع الأوضاع فيها من خلال تنفيذ الاتفاقية الخاصة بها"، مردفا بالقول: ينبغي لحكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية الاتفاق على تطبيع الأوضاع في المنطقة لكيلا يكون المكون الايزيدي ضحايا.

وأكد على أنه يتعين أن يحكم اهالي سنجار نفسهم بنفسهم، ولا ينبغي تسليط قوة خارج الحدود عليهم، وعلى حزب العمال الكوردستاني مغادرة القضاء".