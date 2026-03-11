نيجيرفان بارزاني: ينبغي التعامل بحساسية ومسؤولية مع الأوضاع الشائكة بالمنطقة

شفق نيوز - أربيل

حثّ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، جميع الأطراف على التعامل "بحساسية ومسؤولية" مع "الأوضاع الشائكة" التي تشهدها المنطقة في ظل تصاعد حدة الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الـ56 لإتفاقية 11 آذار/ مارس 1970 التاريخية، قائلا، إن "هذه الاتفاقية التي تحققت بقيادة البارزاني الخالد وثورة أيلول المجيدة، كانت أكبر مكسب سياسي وقانوني. فقد دخلت التاريخ المعاصر كأول وثيقة رسمية تقر بحقوق شعب كوردستان، وأصبحت أساساً لجميع المكاسب اللاحقة لإقليم كوردستان".

وأضاف "لم تكن اتفاقية 11 آذار مجرد مكسب قومي، بل خريطة طريق صحيحة ونموذجية لترسيخ السلام والتعايش في العراق"، مردفا القول: "لقد أثبت التاريخ أن تراجع السلطات العراقية آنذاك عن هذه الاتفاقية، ولجوءها إلى منطق القوة عوضاً عن الحوار، وضع العراق في مواجهة الحرب والدمار وعدم الاستقرار وهدر الثروات الإنسانية والمادية، ولا يزال البلد يدفع ثمن تلك الأخطاء التاريخية إلى يومنا هذا".

وأكد رئيس الاقليم أنه "بينما نحيي هذه الذكرى، تعاني منطقتنا من التعقيدات ومخاطر تفاقم الصراعات والحروب. وهذه الأوضاع الشائكة تخبرنا بأن على جميع الأطراف أن تتعامل بحساسية ومسؤولية، وتحل المشاكل بالطرق السلمية، وتمنع المزيد من التفاقم للحرب والتعقيدات.

وشدد نيجيرفان بارزاني على أنه "في العراق، علينا جميعاً أن نعتبر بالتاريخ، وندرك أن الاستقرار يتحقق بقبول الآخر وبترسيخ النظام الاتحادي والعدالة".

في هذه الذكرى، جدد الرئيس "التأكيد على وحدة الصف والتلاحم بين الأطراف الكوردستانية كضمان وحيد لحماية الكيان الفدرالي ومكاسبنا وحقوقنا الدستورية، داعيا الى العمل "معاً لإبعاد كوردستان والعراق عن مخاطر الحرب، و للتأسيس لمستقبل أكثر إشراقاً وعمراناً يرفل بالسلام لأجيالنا القادمة".