نيجيرفان بارزاني يناقش مع وزير الخارجية البريطاني تعزيز العلاقات الثنائية

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ضمن سلسلة لقاءاته واجتماعاته في مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أنه نوقشت خلال الاجتماع علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأعرب خلال اللقاء، الرئيس نيجيرفان بارزاني عن تقديره للدعم البريطاني المستمر للعراق وإقليم كوردستان، ولا سيما في مجال مواجهة الإرهاب وتطوير المؤسسات الأمنية، مؤكدا على أهمية استمرار هذا الدعم لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

من جهته، أكد ديفيد لامي التزام المملكة المتحدة بتوطيد علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، مؤكدا أن بريطانيا ستواصل دعمها لإقليم كوردستان.

وأشار إلى أهمية التعاون المشترك بشأن القضايا الإقليمية ومواجهة العقبات الأمنية والاقتصادية.

وشغلت انتخابات برلمان كوردستان ومساعي تشكيل الكابينة الحكومية القادمة لإقليم كوردستان، والأوضاع في سوريا والتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، محوراً آخر للاجتماع، وفقا للبيان.