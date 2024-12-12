نيجيرفان بارزاني يناقش مع رئيس الأركان البريطاني التطورات في المنطقة

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، مع رئيس الأركان العامة البريطاني الأوضاع الراهنة في العراق وإقليم كوردستان والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان اليوم، ان الرئيس نيجيرفان بارزاني استقبل السير أنطوني راداكين رئيس هيئة الأركان البريطاني برفقة وفد عسكري ودبلوماسي رفيع المستوى حيث تمت مناقشة علاقات المملكة المتحدة مع العراق وإقليم كوردستان.

وأشاد رئيس الاقليم بدور المملكة المتحدة المستمر ودعمها للعراق وإقليم كوردستان، وشكر القوات البريطانية على مساعدتها لإقليم كوردستان في عملية الإصلاح في وزارة شؤون البيشمركة وإعادة توحيد قوات البيشمركة.

من جانبه، أكد الأدميرال راداكين التزام بلاده بمواصلة دعم وتعزيز التعاون المشترك مع العراق وإقليم كوردستان، وشدد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق لضمان نجاح المعركة ضد خطر الإرهاب والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

ووفقا للبيان، فإنه تمت خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.