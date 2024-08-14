نيجيرفان بارزاني يناقش مع القنصل الأمريكي الجديد الاوضاع في كوردستان وباقي العراق

شفق نيوز/ هنأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، القنصل الأمريكي العام الجديد في إقليم كوردستان ستيف بيتنر بمناسبة تسلمه مهام عمله، وتمنى له النجاح، معربا عن رغبة الإقليم في تعزيز التعاون، مع الولايات المتحدة.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان اليوم، أنه في اللقاء الذي حضره القنصل الأمريكي السابق مارك سترو، شكر الرئيس نيجيرفان بارزاني القنصل العام الأمريكي السابق وتمنى له التوفيق، معرباً الأخير عن امتنانه لإقليم كوردستان على انجاح مهمته.

وفي اللقاء، أكد القنصل العام الأمريكي الجديد دعم الولايات المتحدة المستمر وشراكتها مع العراق وإقليم كوردستان، وشدد الجانبان على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية متمنين أن تكون عملية ناجحة.

كما ناقش الجانبان الأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة، وفقا للبيان.