نيجيرفان بارزاني يمنح سيارة هدية لأمراة سبقته بالإدلاء بصوتها في الاقتراع العام

شفق نيوز/ منح رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، سيارة هدية لأمرأة سبقته بالإدلاء بصوتها في الاقتراع العام لانتخابات برلمان كوردستان - العراق بدورته السادسة.

وخرجت المرأة منذ الساعة الرابعة صباحا في ادارة منطقة سوران المستقلة وأدلت بصوتها قبل الرئيس نيجيرفان بارزاني عند انطلاق الاقتراع العام في الساعة السابعة صباحا.

وأجرى رئيس الاقليم مكالمة هاتفية مع المرأة عقب الإدلاء بصوتها، وقام بتهنئتها لحصولها على الهدية التي وعد بها.