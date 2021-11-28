نيجيرفان بارزاني: يمكن للمرأة أن تتسنم منصب رئيس إقليم كوردستان

شفق نيوز/ شدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، على ضرورة المساواة بين المرأة والرجل في جميع المؤسسات الحكومية، فيما أشار إلى إمكانية أن تشغل امرأة منصب رئيس إقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمر المساواة الجندرية، واستراتيجية قوة النساء، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وبتنظيم من جامعة كوردستان في أربيل.

وقال بارزاني، خلال الكلمة، إن "المرأة بإمكانها الدخول في جميع مجالات الحياة إذا تحررت، تستطيع ان تكون جنبا الى جنب الرجل، وان تكون شرطية وعنصرا في البيشمركة، ورئيسة الاقليم ان كانت ترغب بذلك".

وأضاف: "يجب أن نوفر الأجواء للمرأة، لتكون ربة منزل، وتعمل في خارج المنزل أيضاً"، مردفاً بالقول "إذا كانت تعمل خارج المنزل، يجب أن نوفر لها الأجواء لتقوم بأعمال المنزل أيضاً في نفس الوقت".

وشدد رئيس إقليم كوردستان، على ضرورة "إفساح المجال للمرأة لتكون متساوية مع الرجل في جميع المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى أهمية زيادة كوتا النساء في السلطة التشريعية".

يشار إلى أن في إقليم كوردستان، توجد امرأة رئيسة للبرلمان، وهو التوجه الأول من نوعه في العراق.