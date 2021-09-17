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نيجيرفان بارزاني يلتقي أول وزير كوردي في حكومة بريطانيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-17T15:14:05+0000
نيجيرفان بارزاني يلتقي أول وزير كوردي في حكومة بريطانيا

شفق نيوز/ التقى نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، يوم الجمعة، مع نديم الزهاوي وزير التربية البريطاني، وهو أول كوردي يشغل حقيبة وزارية في بريطانيا.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، بأن بارزاني هنأ الزهاوي بمناسبة تسنمه منصبه الجديد راجياً له النجاح.

وقال بارزاني، "من دواعي الفخر أن نرى للمرة الأولى كوردياً يتولى في بريطانيا وزارة مهمة وينجح في العديد من مجالات الحياة السياسية والإدارية". 

وأشار إلى "أهمية استفادة إقليم كوردستان من خبرات ونجاحات بريطانيا في مجال التربية والتعليم وخاصة في مجال التعليم المهني الضروري جداً والمهم لإقليم كوردستان".

من جانبه، عبر الزهاوي عن سعادته لزيارة بارزاني ولقائه، وكون هذا أول وفد رسمي من خارج بريطانيا يلتقيه ويجتمع معه منذ مباشرته مهامه وزيراً للتربية في بريطانيا.

وأكد استعداد بريطانيا للتعاون مع إقليم كوردستان والعراق في المجال التربوي، معلناً أن "إقليم كوردستان يستطيع الإفادة من عملنا المشترك كغيره من بلاد الشرق الأوسط".

وفي محور آخر من الاجتماع، تبادل الجانبان الآراء حول الأوضاع في العراق والمنطقة عموماً.

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