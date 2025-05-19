نيجيرفان بارزاني يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في طهران

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، مع علي أكبر أحمديان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى طهران.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل من العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، لا سيما في مجالي الأمن والاستقرار.

وأكد الرئيس نيجيرفان بارزاني، خلال اللقاء، على موقف إقليم كوردستان الرافض بشكل قاطع لاستخدام أراضيه وحدوده كمصدر لتهديد أمن الدول المجاورة.

كما تناول اللقاء مناقشة آخر المستجدات والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.