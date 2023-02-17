نيجيرفان بارزاني يلتقي مع مسؤولين أمريكان في ميونخ: أكدوا استمرار دعم اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اجتمع اليوم الجمعة رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة، مع كل من السيناتور الأمريكي كريسفان هولن، ووفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة مايكل تورنر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي، كل على حدا في إطار مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه جرى خلال في اللقاء بحث تطوير العلاقات الأمريكية مع العراق وإقليم كوردستان، وأكدت الأطراف الأمريكية استمرار دعمها لإقليم كوردستان في مكافحة الإرهاب ومحاربة داعش ودعم العراق لمواجهة التحديات التي تواجه العراق والمنطقة.

وأضاف البيان؛ أن الوفد الأمريكي تحدث عن عملية الاصلاح و توحيد قوات البيشمركة، حيث أكد نيجيرفان بارزاني، بهذا الشأن الترام إقليم كوردستان بالاستمرار والنجاح هذه العملية وأهمية مساعدة الولايات المتحدة.

وعبر بارزاني عن تقدير إقليم كوردستان للدعم والتعاون الأمريكي في العراق و الاقليم.