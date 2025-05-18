نيجيرفان بارزاني يلتقي قاليباف في طهران

شفق نيوز/ ألتقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، عصر الأحد، برئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، في العاصمة طهران.

وقبل ذلك، التقى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، نيجيرفان بارزاني، في العاصمة طهران، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الرابعة من "منتدى طهران للحوار".

كما التقى بوقت لاحق، وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقچي، وأجرى معه محادثات تمحورت حول آخر تطورات المنطقة، وطبيعة العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان، وطهران.

وتأتي زيارة نيجيرفان بارزاني، إلى طهران، بدعوة رسمية من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، للمشاركة في المنتدى الذي يعقد يومي 18 و19 أيار الجاري، بمشاركة وفود من 53 دولة.

وفي كلمته خلال المنتدى، أشار بارزاني إلى التحديات التي تواجه العلاقة بين بغداد وأربيل، مشدداً على أن الحكومة في بغداد لا تتعامل مع الإقليم وفقاً للدستور، مما يستدعي معالجة عاجلة لمسألة الفيدرالية بين الطرفين.

وأكد بارزاني على الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع بين الشعبين الكوردي والإيراني.