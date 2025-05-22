نيجيرفان بارزاني يلتقي داوود أوغلو ويؤكد دعم كوردستان لعملية السلام في تركيا

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، رئيس الوزراء التركي الأسبق ورئيس حزب المستقبل التركي، أحمد داوود أوغلو، والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء بحث العلاقات بين تركيا والعراق وإقليم كوردستان، إلى جانب الأوضاع العامة في المنطقة وزيارة داوود أوغلو إلى عدد من مناطق العراق وكوردستان.

وخلال الاجتماع، شدد الجانبان على أهمية عملية السلام في تركيا، واعتبراها خطوة تاريخية ينبغي الحفاظ عليها، مع التأكيد على ضرورة دعم جميع الأطراف لضمان نجاحها وتحقيق الاستقرار.

وأكد رئيس الإقليم مجدداً دعم كوردستان الكامل لعملية السلام، معرباً عن استعداد الإقليم لتقديم أي مساعدة ممكنة لدفع العملية قُدماً.

كما ناقش اللقاء أهمية السلام والاستقرار في تركيا والمنطقة بشكل عام، وضرورة معالجة القضايا عبر الوسائل السلمية.

من جهته، أشاد داوود أوغلو بعلاقات بلاده مع العراق وإقليم كوردستان، مؤكداً أهمية تطوير التعاون المشترك على أسس الاحترام والمصالح المتبادلة في الحاضر والمستقبل.