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نيجيرفان بارزاني يلتقي جون ميجر صديق الشعب الكوردستاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-16T19:38:22+0000
نيجيرفان بارزاني يلتقي جون ميجر صديق الشعب الكوردستاني

شفق نيوز/ خلال زيارته الحالية لبريطانيا، التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في لندن، يوم الخميس، صديق الشعب الكوردستاني ورئيس الوزراء البريطاني الاسبق جون ميجر، وبحث معه الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة بصورة عامة وحاضر اقليم كوردستان.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، التقى في ثاني أيام زيارته إلى لندن، السياسي ورئيس الوزراء السابق وصديق الشعب الكوردستاني جون ميجر. 

واوضح البيان ان بارزاني جدد خلال اللقاء شكر وتقدير الشعب الكوردستاني لجون ميجر للدعم والمساعدات التي قدمها في تسعينيات القرن الماضي في الاوقات الصعبة مع الشعوب والدول الاخرى الصديقة الشعب الكوردستاني والتي كانت ثمرتها القرار الدولي 688 والذي فرض منطقة امنة للشعب الكوردستاني. 

وبهذا السياق، قال بارزاني ان "الشعب الكوردستاني لن ينسى ابدا التعاطف والصداقة التي ابداها ميجر والشعب والحكومة البريطانيين والدول الاخرى".

واشار البيان الى ان ميجر من جهته جدد تعاطفه ومحبته للشعب الكوردستاني، متمنيا له النجاح للشعب وتجربة اقليم كوردستان.

واضاف البيان ان مناقشة الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة بصورة عامة وحاضر اقليم كوردستان ومكتسباته للثلاثين سنة الماضية، كانت محاور اخرى في اللقاء.

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