نيجيرفان بارزاني يلتقي الملك تشارلز الثالث ويعزيه بوفاة الملكة اليزابيث

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بتشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة.

وكتب بارزاني على صفحته في موقع التدوينات القصيرة تويتر "حضرت الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية في دير وستمنستر في لندن لتقديم احترامي للملكة الراحلة".

وأضاف "كانت جلالة الملك مصدر إلهام حقيقي للكثيرين في جميع أنحاء العالم".

وتابع بارزاني: "كما تشرفت بلقاء جلالة الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام الليلة الماضية وتقديم تعازيي".

وفي غضون ذلك؛ ذكرت رئاسة اقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "بعد انتهاء مراسم جلسة التعزية لوفاة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في ويستمنستر آبي ببرلمان المملكة المتحدة، شارك فخامة رئيس إقليم كوردستان السيد نيجيرفان بارزاني، بعد ظهر اليوم الاثنين، ١٩ أيلول ٢٠٢٢، في مراسم استقبال نظمها وزير خارجية بريطانيا، السيد جيمس كليفرلي، للمشاركين في مراسم التعزية والتوديع للملكة الراحلة، وذلك في تشيرش هاوس بلندن".

وأشار البيان إلى ان الرئيس نيجيرفان بارزاني دوّن تعازيه بوفاة الملكة الراحلة في سجل التعازي.

ولفت البيان؛ إلى أنه خلال يومين من زيارته للندن تلبية لدعوة رسمية من الحكومة البريطانية، شارك الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى جانب رؤساء وزعماء وقادة دول العالم في مراسم التعزية والوداع للملكة إليزابيث الثانية الملكة الراحلة للمملكة المتحدة.