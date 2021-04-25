نيجيرفان بارزاني يلتقي مسؤولاً يابانياً وآخر يوناني ويبحث معهما عدة مسائل

شفق نيوز/جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأحد عن شكره وتقديره لأعمال ونشاطات اليابان في الإقليم والتي أنجزتها وكالة "جايكا" اليابانية للتعاون الدولي والجهات الحكومية اليابانية علی مدی السنوات الأخيرة، وتمثلت في تنفيذ العديد من الأعمال ومشاريع البنى التحتية في إقليم كوردستان ومراعاة حصة إقليم كوردستان عند منح القروض للعراق.

جاء ذلك خلال لقائه نيكيهيرو آراكاوا المسؤول الجديد عن مكتب القنصلية اليابانية في إقليم كوردستان، حيث عبر الرئيس بارزاني، عن الاستعداد لتقديم كل الدعم له في مهامه، راجيا أن يكون لليابان حضورا أكثر فاعلية في إقليم كوردستان، وأن تواصل أعمالها ومشاريعها وتضع حصة إقليم كوردستان نصب عينها في أي معونة ومساعدة مستقبلية تقدمها للعراق.

وأبدى المسؤول الجديد لمكتب القنصلية اليابانية في إقليم كوردستان سعادته بمباشرته مهامه مشدداً على أن بلده ينظر باهتمام إلى علاقاته مع إقليم كوردستان وسعيد بأنه استطاع المساعدة في إقليم كوردستان، وأنه يريد تطوير مجالات التعاون بين الجانبين، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

وفي محاور أخرى من اللقاء، نوقشت علاقات العراق مع اليابان وفرص التعاون بينهما في المجالات المتنوعة، علاقات أربيل- بغداد والحوار من أجل حل مشاكلهما، الانتخابات العراقية القادمة، مواجهة الإرهاب وخطر داعش إلى جانب عدد من المسائل الأخرى.

وفي السياق هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال لقاء، القنصل اليوناني الجديد راجياً له النجاح في مهامه، مؤكداً أنه سيلقى كل المساعدة والمساندة منه ومن رئاسة إالإقليم لإنجاحه في أعماله ومهامه.

وأشار القنصل اليوناني الجديد في بيان صادر عن رئاسة الإقليم إلى أن دولة رئيس الوزراء وسائر المسؤولين اليونانيين يولون اهتماماً بالغاً بعلاقاتنا مع إقليم كوردستان وينظر شعب وحكومة اليونان بتقدير إلى تجربتكم في إقليم كوردستان.

وشدد الجانبان على زيادة تطوير العلاقات وخاصة في مجالي التربية والتجارة، وتناقشا حول الأوضاع في العراق بصورة عامة، علاقات أربيل – بغداد، مخاطر الإرهاب وعودة بروز داعش ومجموعة مسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك من الجانبين.