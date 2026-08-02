نيجيرفان بارزاني يلتقي الشرع في دمشق غداً

شفق نيوز- اربيل

من المقرر أن يصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الى العاصمة السورية دمشق، يوم غد الاثنين، في زيارة رسمية.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن بارزاني سيلتقي في قصر الشعب بالرئيس السوري احمد الشرع حيث سيبحث الجانبان العلاقات الثنائية.

وتأتي الزيارة بعد أيام من زيارة وزير التربية والتعليم السوري محمد تركو إلى أربيل، حيث شارك في المنتدى التربوي الكوردستاني الرابع، وأجرى مباحثات مع مسؤولين في حكومة الإقليم تناولت التعاون في قطاع التعليم وتبادل الخبرات.

كما سبقتها زيارة وفد من وزارة الخارجية السورية إلى أربيل، لبحث إعادة افتتاح القنصلية السورية في إقليم كوردستان.

وسبق أن التقى رئيس اقليم كوردستان بالشرع في 11 نيسان 2025 على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، حيث بحثا مستقبل العلاقات بين سوريا والعراق وإقليم كوردستان، وأكدا أهمية التعاون ومواجهة تنظيم داعش.

كما التقى الجانبان مجدداً على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026، وبحثا تطورات الأوضاع في سوريا والعلاقات مع إقليم كوردستان، إضافة إلى الحوار بين دمشق والقوى الكوردية.